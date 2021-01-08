اليوم السابع
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القوات الإثيوبية تقتل عددا من قيادات تيجراى وتعتقل رئيس الجبهة الشعبية للإقليم

الجمعة، 08 يناير 2021 06:41 م
القوات الإثيوبية تقتل عددا من قيادات تيجراى وتعتقل رئيس الجبهة الشعبية للإقليم الحرب في إثيوبيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت القوات الإثيوبية، اليوم الجمعة، أنها قتلت أربعة من كبار قادة المجلس العسكري في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي مع حراسهم الشخصيين وألقت القبض على تسعة آخري، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال رئيس قسم انتشار قوات الدفاع الوطني للوكالة، إن من بين الذين لقو حتفهم في الجبهة الشعبية لتحرير تيجري ، سيكوتور غيتاتشو ، الذي اعترف علنًا بقوله "هجوم استباقي " ضد القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبي".

وأوضحت الوكالة أنه من بين المعتقلين رئيس مجلس إقليم تيجراي السابق ، كيدوسان نيغا، والعديد من القيادات المهمة، فيما ذكرت قناة العربية، أن القوات اعتقلت رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى.

 


الحرب في إثيوبيا

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الحرب في تيجراى

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