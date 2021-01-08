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الغربية تتلقى 146 ألفا و921 طلب تصالح بمخالفات البناء.. إنفوجراف

الجمعة، 08 يناير 2021 05:50 م
الغربية تتلقى 146 ألفا و921 طلب تصالح بمخالفات البناء.. إنفوجراف إنفوجراف جدية مصالحات المبانى في الغربية
الغربية _ عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 146 ألفا و921 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 925 مليونا و187 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الغربية، وفق بيان اليوم الجمعة، أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول 1709 طلبات، ورفض 284 طلبا، وجار فحص 144928 طلبا، مشيراً إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65 %، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ 50 جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.

الغربية تتلقى 146 ألفا و921 طلب تصالح بمخالفات البناء
 

وأكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 / 3 /2021، موضحا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وأشار رحمى، إلى أن مد فترة التصالح حتى مارس، جاء حرصاً من الدولة المصرية على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، وهذا المد سيكون الأخير.


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