اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة، 08 يناير 2021 07:00 ص
الصين تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
شنغهاى (رويترز)

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قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الجمعة، إنها سجلت 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس انخفاضا من 63 فى اليوم السابق.

 

وذكرت اللجنة فى بيان أن 33 من بين 37 إصابة محلية كانت فى إقليم خبي، المحيط بالعاصمة بكين، ومنعت مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة الإقليم، السكان من المغادرة يوم الخميس فى محاولة للحد من تفشى فيروس كورونا.

 

وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 57 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، انخفاضا من 79 فى اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

 

ووصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 فى الصين منذ بدء التفشى فى أواخر عام 2019 إلى 87331 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 


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