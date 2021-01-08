وأضافت أن برنامج كوفاكس قادر على تأمين "أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في تقديم هذه اللقاحات على الأرجح نهاية يناير الجاري أو بالتأكيد في أوائل أو منتصف فبراير المقبل.