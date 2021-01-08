الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول

كتب رامى محيى الدين

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر البيان أن الصلاة علي الفقيدة ستكون يو غد السبت الموافق 9 يناير 2021، 25 جمادى الآخر 1442هـ، كما أشار الديوان الملكي السعودي في بيانه إلى أن الصلاة ستقام على الفقيدة في مدينة الرياض.

وجاء في البيان: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة/ طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها –إن شاء الله– يوم غد السبت الموافق 1442/5/25 في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.