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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول

الجمعة، 08 يناير 2021 05:46 م
الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول الديوان الملكى السعودى
كتب رامى محيى الدين

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وذكر البيان أن الصلاة علي الفقيدة ستكون يو غد السبت الموافق 9 يناير 2021،  25 جمادى الآخر 1442هـ،  كما أشار الديوان الملكي السعودي في بيانه إلى أن الصلاة ستقام على الفقيدة في مدينة الرياض.

 

وجاء في البيان: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة/ طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها –إن شاء الله– يوم غد السبت الموافق 1442/5/25 في مدينة الرياض.

 

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 


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السعودية

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