اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 10:06 م
خالد صلاح
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الجيش الصومالي يقتل 8 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في محافظة باي

الجمعة، 08 يناير 2021 09:36 م
الجيش الصومالي يقتل 8 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في محافظة باي الجيش الصومالي- أرشيفية
أ ش أ

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تمكن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، من قتل 8 عناصر من حركة الشباب المتطرفة من بينهم قائدها مختار نورو، المسؤول عن إرهاب المدنيين في دينصور، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش بمحافظة باي جنوبي البلاد.


وأكد القائد في الجيش العميد أودوا يوسف راغي - وفقا وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" - مقتل عدد من عناصر الميليشيا الإرهابية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية تم تنفيذها عندما حاولت الميليشيا زعزعة الأمن في منطقة الدينصور.


وقد كثف الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة.


الجيش الصومالي

حركة الشباب

مختار نورو

اخبار الصومال

الصومال

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