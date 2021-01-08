الجيش الجزائرى يعثر على مخابئ للأسلحة والذخيرة بشرق البلاد

كتب وكالات

عثر الجيش الجزائرى، مخابئ للأسلحة والذخيرة، ومعدات تفجير بمحافظة تيزى وزو بشرق البلاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية .

وأشار بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، إلى أن المخابئ التى اكُتشفت تحتوى على منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع ستريلا 2M، وصاروخ من نوع ستريلا 2M، ومدفع هاون عيار 60 ميليمتر، وأربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و 10 قذائف هاون عيار 60 ملم، وأربع قذائف خاصة بالقاذف الصاروخى RPG-7، إضافةً إلى خمس بطاريات خاصة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات ستريلا 2M.

كما تحتوى على خمس قنابل تقليدية الصنع، وحزام ناسف، وخمسة مخازن ذخيرة، وخمسة هياكل صواريخ هاون عيار 60 ملم، و 39 هاتف نقال مجهزاً بقنابل تقليدية الصنع، وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان، بالإضافة إلى معدات تفجير.