الثلوج تغطى شوارع ومنازل "أكيتا" اليابانية والجيش يتدخل.. صور

كتب محمد شعلان

تدخلت قوات الجيش اليابانى للمساعدة فى إزالة الثلوج المتراكمة منذ عدة أيام بمحافظة أكيتا شمال اليابان، حيث تسبب التساقط الكثيف للثلوج خلال الأيام الماضية فى تغطية المنازل وعرقلة حركة المرور بسبب انتشار الثلوج على الطرقات، ونشر حساب "اليابان بالعربى" على تويتر، صور لعناصر الدفاع الذاتى فى الجيش اليابانى وهى تستخدم المعدات العسكرية لإزالة الثلوج المتراكمة.



الجيش اليابانى يدخل المدينة

وأدت العواصف الثلجية الشديدة بمحافظة أكيتا شمال اليابان إلى انقطاع التيار الكهربائى عن 34 ألف منزل بالمحافظة، فيما تعمل شركة توهوكو المحلية للكهرباء على استعادة التيار الكهربائي وسط ظروف مناخية صعبة في مدن أكيتا.



إزالة الثلوج



استخدام معدات لرفع الثلوج

وقبل أيام، تحولت مقاطعة نيجاتا شمال اليابان، إلى قطعة من الثلج بعد أن تعرضت لموجة من هطول الثلوج الكثيفة منذ الخميس الأخير فى عام 2020، حيث غطت الطرقات والبيوت ثوب من الثلج وأصبحت مدينة بيضاء، وأظهرت لقطات جوية عرضتها روسيا اليوم، مشهد المدينة والثلوج تغطيها من كل اتجاه ووصل ارتفاع الثلوج فى قرية يوزاوا بمقاطعة نيجاتا إلى 1.8 مترا وقرابة المترين.



انتشار عناصر الجيش

ووسط هذه الأجواء الشتوية شديدة البرودة، ظهر السكان المحليين وهم يحاولون تنظيف شوارع قرية يوزاوا فى نيجاتا شمال اليابان، ويزيلون الثلوج من قارعة الطرق ومن أمام المنازل وأسقف البيوت التى غطتها الثلوج، فيما يتوقع هطول مزيد من الثلوج خلال نهاية الأسبوع القادم، فى حين تنتظر مقاطعة نيجاتا ومنطقة كانتو الشمالية 80 سنتيمتر إضافية من الثلوج.

وتعيش اليابان موجة من الطقس السيئ وصلت إلى حد امتلاء شوارع المدن بالثلوج وتعطل حركة المرور منذ نهاية عام 2020 وخلال الأيام الأولى من العام الجديد.