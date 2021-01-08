افتتاح مسجدين بحوش عيسى فى البحيرة بتكلفة 2.6 مليون جنيه.. صور

البحيرة- فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرفة، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

مشيرا إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وإفتتاح اكثر من 140 مسجدا تجاوزت تكلفتها 200 مليون جنيه ، فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13843 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال أدائه لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور بالتزامن مع افتتاح مسجدين بمركز ومدينة حوش عيسى بتكلفه إجمالية 2 مليون و650 ألف جنيه، وتضمن الآتي :-

مسجد عسكر بقرية محرز الوسطي التابع للوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 350م، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و450 ألف جنيهآ ويتسع لــ 400 مصلى .

- مسجد عزبة أبوسعيد التابع للوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى على مساحة 320 م، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و200 ألف جنيهآ ويتسع لــ 600 مصلى .

وشهد عبد الهادى رشوان رئيس المدينة، الشيخ جمال الدين لبن مدير أوقاف حوش عيسى والقيادات التنفيذية والدينية افتتاح المسجد، وقام حامد عيسوي مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف البحيرة بإلقاء خطبة الجمعة وإمامة المصلين لأداء صلاة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان" إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الدول المتقدمة"، وتناولت الخطبة ضرورة إتقان العمل والتميز فيه والقيام به على أكمل وجه ، فهى من أهم القيم التى دعا إليها الاسلام ، وحث عليها، ورغَّب فيها ، مؤكدا أن هذه الصناعات والحرف هى مهنة الأنبياء والمرسلين ، فقد كانوا فيها خير نموذج للاجاده و الإتقان، والذي لا يتقن عمله ولا يراقب الله تعالى فيه آثم بقدر ما يتسبب في ضياع الأموال، وإهدار الطاقات، فهذا ومن على شاكلته لا تتسق أعمالهم مع الدين، ولا الوطنية، ولا الضمير الإنساني، إذ إن عدم الإتقان بمثابة غش للمجتمع ، وإهدار وتضييع لثرواته ومقدراته.

وأكد محافظ البحيرة، أنه تم تعقيم وتطهير جميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.



