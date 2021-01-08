اصطدام سفينة يونانية وأخرى تركية جنوب شرق بحر إيجة

رامي محي الدين ووكالات

اصطدمت سفينة يونانية وأخرى تركية، قبالة جزيرة إيميا اليونانية جنوب شرق بحر إيجة، يوم الأربعاء الماضى.

ووفقا لمصادر عسكرية يونانية نقلها موقع "Greek Reporter"، فإن الحادث شمل سفينتين لخفر السواحل ووقع فى المياه الإقليمية اليونانية، مشيرة إلى أن القارب اليونانى أصيب بأضرار.

