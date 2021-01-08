اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 12:45 م
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اصطدام سفينة يونانية وأخرى تركية جنوب شرق بحر إيجة

الجمعة، 08 يناير 2021 12:09 م
اصطدام سفينة يونانية وأخرى تركية جنوب شرق بحر إيجة سفينة تركية - أرشيفية
رامي محي الدين ووكالات

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اصطدمت سفينة يونانية وأخرى تركية، قبالة جزيرة إيميا اليونانية جنوب شرق بحر إيجة، يوم الأربعاء الماضى.
 
ووفقا لمصادر عسكرية يونانية نقلها موقع "Greek Reporter"، فإن الحادث شمل سفينتين لخفر السواحل ووقع فى المياه الإقليمية اليونانية، مشيرة إلى أن القارب اليونانى أصيب بأضرار.
 
وقال البيان التركى: "خلال المناورات الوقائية التى نفذتها 4 زوارق لخفر السواحل التركية، أزيل عنصرين يونانيين انتهكا المياه الإقليمية"، مشيرا إلى أن "الاحتكاك وقع بين زورقين لخفر السواحل خلال الحادث".
 
ووصفت اليونان الاصطدام بأنه "مضايقة"، وقالت إن سفينتها كانت تؤدي خدمة دورية معتادة في منطقة البحر المتوسط.

 


اليونان

تركيا

مناورات بحرية

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