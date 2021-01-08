استقالة وزيرة التعليم الأمريكية احتجاجا على اقتحام أنصار الرئيس ترامب مبنى الكونجرس

أ ش أ

أعلنت وزيرة التعليم الأمريكية بيتسي ديفوس، استقالتها من منصبها، بعد اقتحام مناصرين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس "الكابيتول".



وقالت الوزيرة في رسالة وجّهتها إلى ترامب وتلقى عدد من وسائل الإعلام الأميركيّة نسخة منها، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، "لا يُمكن إنكار أنّ خطابكم كان له تأثير على الوضع، وهذا كان نقطة تحوّل بالنسبة إليّ".



وكانت وزيرة النقل الأمريكيّة إيلين تشاو أعلنت في وقت سابق، استقالتها من منصبها غداة اقتحام أنصار ترامب الكابيتول .. وقالت تشاو على حسابها في موقع تويتر "أعلن اليوم استقالتي من منصبي وزيرة للنقل"، مشيرة إلى أنّها اتّخذت هذه الخطوة لأن ما حصل في الكابيتول كان "حدثاً صادماً وكان يمكن تجنّبه تماماً (...) وقد أزعجني كثيراً إلى درجة أنّني لا أستطيع تجاهله".



وسارع برلمانيون ديمقراطيون إلى الترحيب بقرار تشاو، مطالبين نائب الرئيس مايك بنس ووزراء الحكومة بالتصويت على تنحية ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".