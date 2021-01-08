اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 02:08 ص
خالد صلاح
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إصابات كورونا عالميا تتجاوز 87.34 مليون والوفيات 1.888مليون حالة

الجمعة، 08 يناير 2021 01:00 ص
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 87.34 مليون والوفيات 1.888مليون حالة كورونا
(رويترز)

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 أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 87.34 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و888037 وفاة. 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.    

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:  

    الدول والمناطق   إجمالى الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة      361143       21222798    

  الهند            150336      10395278    

البرازيل          198974        7873830   

   روسيا            60457        3332142 

المملكة المتحدة       78464        2889419   

   فرنسا            66565          2705618   

   تركيا            22264         2296102   

  إيطاليا           77291             2220361   

  إسبانيا           51675             2024904  

   ألمانيا           38469             1857505              

وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصاباتوترتيبها فى القائمة الإجمالية:   

   الدول وترتيبها  عدد الوفيات  عدد الإصابات

 26 - العراق      12865        599965  

 34- المغرب     7645         448678   

 36 - السعودية   6278         363485                 

 39 - الأردن     3955         302856      

  45 - الإمارات  689         218766     

  50 -  لبنان   1550         199925.


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