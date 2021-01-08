إسرائيل تشدد إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا

(رويترز)

شددت إسرائيل إجراءات العزل العام، فى محاولة لكبح زيادة حادة فى الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد، وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يكون كل البالغين الإسرائيليين قادرين على الحصول على اللقاح بنهاية مارس .

وتتصدر إسرائيل، البالغ عدد سكانها حوالى تسعة ملايين، دول العالم فى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. لكن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى قرابة 8000 حالة، وهو الأعلى منذ شهور.

وفرضت إسرائيل العزل العام الثالث فى 27 من ديسمبر، غير أن كثيرا من الإسرائيليين تجاهلوا قيود التنقل والتباعد الاجتماعى فيما استدعى تشديد الإجراءات، بما يشمل إقامة الشرطة المزيد من الحواجز على الطرق وإغلاق معظم المدارس ومزيد من الأعمال، وتستمر القواعد الجديدة أسبوعين على الأقل.

وقال نتنياهو إن اتفاقا مع شركة فايزر بشأن توريد لقاحات يعنى أن كل الإسرائيليين الذين تفوق أعمارهم 16 عاما سيكونون قادرين على الحصول على اللقاح بنهاية مارس آذار أو حتى قبل ذلك.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يأملون أن تتمكن إسرائيل من الخروج من الجائحة فى شهر فبراير على أقرب تقدير، إذا حافظ برنامج التطعيم، الذى بدأ فى 19 يسمبر ، على وتيرته.

وقد يساعد التقدم صوب إنجاز هدف التطعيم نتنياهو فى انتخابات برلمانية فى 23 من مارس ، هى الرابعة التى تشهدها إسرائيل فى عامين، وتسلمت إسرائيل يوم الخميس شحنة أولى تشمل نحو 100 ألف جرعة من لقاحات شركة مودرنا.