اليوم السابع
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الجمعة، 08 يناير 2021 12:47 م
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ألمانيا: سنواصل دعم بعثة الأمم المتحدة الجديدة فى السودان

الجمعة، 08 يناير 2021 12:23 م
ألمانيا: سنواصل دعم بعثة الأمم المتحدة الجديدة فى السودان وزير خارجية ألمانيا
كتب رامى محيى الدين

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أكدت الخارجية الألمانية، أن السودان يواجه تحديات كبيرة في مسيرته نحو السلام والديمقراطية، وأنها ستواصل دعم بعثة الأمم المتحدة الجديدة في السودان، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

 

ووقع السودان والولايات المتحدة، الأربعاء الماضى، إعلانا حول السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، وقال مجلس الوزراء السودانى، فى بيان، إنه جرى التوقيع بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار زيارة وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين، على إعلان "اتفاقيات إبراهام"، حيث مثّلَ الجانب السوداني، وزير العدل، الدكتور نصر الدين عبدالباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين.


ألمانيا

السودان

بعثة الأمم المتحدة

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