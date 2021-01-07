وكيل صحة الغربية يشكل لجان لمتابعة الأكسجين بالمستشفيات على مدار اليوم

الغربية عادل ضرة

تابعت لجنة مديرية الصحة المشكلة بقيادة الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجى بقرار من الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية باستكمال جولاتها الميدانية للوقوف من أرض الواقع على مدى جاهزية المستشفيات بتوافر الأوكسجين وتوفير احتياطى آمن وذلك لمواجهة الاحتياج الزائد.

كما وجه الدكتور عبد الناصر حميده بالإسراع فى تنفيذ تركيب شبكات أكسجين إضافية لإستقبال أعداد أكثر من الطاقة الاستيعابية الحالية وذلك من خلال التعاقد مع المصانع المتخصصة فى تعبئة الأوكسجين.

كما أعلن الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات أنه قد تم تركيب تانك أكسجين 1000 لتر فى مستشفى كفر الزيات العام وذلك لمواجهة الاحتياج الزائد لمرضى فيروس كورونا المستجد وتم ملئ التانك من قبل الشركه مع تزويد المستشفى بعدد 60 إسطوانة اكسجين ليصبح عدد اسطوانات المستشفى 140 أسطوانة لتخفيف معاناة مرضى كورونا وتقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.