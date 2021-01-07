وفاة مدير الإدارة الصحية بقطور السابق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الغربية عادل ضرة

أعلنت نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، وفاة الدكتور يسرى مندور مدير الإدارة الصحية بقطور السابق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور يسرى مندور قد ظهرت عليه أعراض الفيروس، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصه به إيجابية، وتم وضعه بالعزل الصحي، وتدهورت حالته الصحية أثناء مرحلة العلاج، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، وتوفي متأثرا بإصابته بالفيروس القاتل.

ونعت نقابة الأطباء بالغربية الطبيب الراحل، وسيتم تشييع جنازته غدا عقب صلاة الجمعة بقرية كفر ديما مركز كفر الزيات.