اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة مدير الإدارة الصحية بقطور السابق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الخميس، 07 يناير 2021 07:26 م
وفاة مدير الإدارة الصحية بقطور السابق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا كورونا -أرشيفية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، وفاة الدكتور يسرى مندور مدير الإدارة الصحية بقطور السابق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
 
وكان الدكتور يسرى مندور قد ظهرت عليه أعراض الفيروس، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصه به إيجابية، وتم وضعه بالعزل الصحي، وتدهورت حالته الصحية أثناء مرحلة العلاج، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، وتوفي متأثرا بإصابته بالفيروس القاتل.
 
ونعت نقابة الأطباء بالغربية الطبيب الراحل، وسيتم تشييع جنازته غدا عقب صلاة الجمعة بقرية كفر ديما مركز كفر الزيات.

محافظة الغربية

نقابة أطباء الغربية

الإدارة الصحية بقطور

وفاة مدير الإدارة الصحية بقطور بكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة