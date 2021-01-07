وزير الدفاع الأمريكى يوقع على قرار بإرسال دفعة جديدة من الحرس الوطنى لواشنطن

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريس ميلر يوقع على قرار بإرسال دفعة جديدة من قوات الحرس الوطني قوامها 6200 عنصر إلى العاصمة واشنطن.

وفى وقت سابق أدان رئيس الارجنتين، ألبرتو فرنانديز أعمال العنف التي ارتكبها أتباع دونالد ترامب فى مبنى الكابيتول بواشنطن بالولايات المتحدة، وكتب فرنانديز على حسابه على تويتر "نعرب عن إدانتنا لأعمال العنف الخطيرة وغضب الكونجرس الذي وقع اليوم فى واشنطن العاصمة".

واختتم الرئيس الأرجنتينى حديثه قائلاً: "نحن على ثقة من أنه سيكون هناك انتقال سلمى يحترم الإرادة الشعبية، ونعرب عن أقوى دعمنا للرئيس المنتخب جو بايدن"