وزير الخزانة الامريكى: العنف فى الكابيتول من قبل أنصار ترامب غير مقبول

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ، يوم الخميس ، إن أعمال العنف في الكابيتول هيل "غير مقبولة" ، أن أعمال العنف التي قام بها أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب في الكابيتول هيل "غير مقبولة". وقال خلال زيارته للقدس "حان الوقت الآن لأن تتحد أمتنا وتحترم العملية الديمقراطية الأمريكية ".
وزير الخزانة الامريكى: العنف فى الكابيتول من قبل أنصار ترامب غير مقبولالخميس، 07 يناير 2021 11:46 ص
جانب من اعمال الشغب
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