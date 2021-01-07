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وزير الخزانة الامريكى: العنف فى الكابيتول من قبل أنصار ترامب غير مقبول

الخميس، 07 يناير 2021 11:46 ص
وزير الخزانة الامريكى: العنف فى الكابيتول من قبل أنصار ترامب غير مقبول جانب من اعمال الشغب
كتب: أحمد علوى

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قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ، يوم الخميس ، إن أعمال العنف في الكابيتول هيل "غير مقبولة" ، أن أعمال العنف التي قام بها أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب في الكابيتول هيل "غير مقبولة". وقال خلال زيارته للقدس "حان الوقت الآن لأن تتحد أمتنا وتحترم العملية الديمقراطية الأمريكية ".

أعرب الكاهن باري بلاك مباشرة بعد تصديق جو بايدن على فوزه في مجلس الشيوخ عن أسفه لتدنيس مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة ، وإراقة دماء الأبرياء ، وفقدان الأرواح البشرية ، ومستنقع الخلل الوظيفي تهدد ديمقراطيتنا ".

وتابع: "ذكرتنا هذه المآسي بأن الكلمات مهمة وأن قوة الحياة والموت تكمن في اللغة". "لقد حذرنا من أن اليقظة الأبدية لا تزال ثمن الحرية."

أثار الرئيس الامريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، حالة من الفوضى فى الشارع الأمريكي، بعد دعوته ودعمه للتظاهر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

 

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