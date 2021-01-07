نائب جمهورى يطالب بتفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكى الخاص بتنحية ترامب

كتب أحمد عرفة

طالب النائب الجمهورى آدم كينزينجر بتفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكى الخاص بتنحية الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد فى تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".