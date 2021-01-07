نائبة بايدن: العدالة يجب أن تكون غير متحيزة ولا قائمة على لون البشرة

كتب محمد سعودى

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إن الأمريكيين شهدوا نظامين للعدالة، احداهما سمح للمتطرفين باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى أمس، والآخر أطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين السلميين الصيف الماضى.

وأوضحت كامالا هاريس، عبر حسابها تويتر: "لقد شهدنا نظامين للعدالة.. أحداهما سمح للمتطرفين باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكى أمس، وآخر أطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين الصيف الماضى، إنه ببساطة غير مقبول".

وفى تغريدة أخرى، قالت كامالا: "لقرون، كان يرمز إلى العدالة على أنها امرأة معصوبة العينين، وفى يديها ميزان، عيناها مغطاة لأن العدالة لا يجب أن قائمة على لون بشرتك... لا ينبغى أن تعتمد على مقدار الأموال التى لديك... يجب أن تكون العدالة غير متحيزة. سوف تضمن وزارة العدل لدينا ذلك".





وقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، فى وقت سابق، إن متطرفين هاجموا واقتحموا كونجرس الولايات المتحدة، موضحة أن المسئولين فى وزارة العدل سيعملون على إعادة الثقة بالقانون الأمريكى .

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أنه يجب تحقيق المساواة أمام القانون، لافتة إلى أن الشعب الأمريكى غاضب جدا من أحداث الكونجرس. وتابعت كامالا هاريس: "سنعمل على بناء أمريكا أكثر مساواة وعدالة"، لافتة إلى أن جو بايدن سيحرص على سيادة القانون فى البلاد.

وفى وقت سابق طلب مكتب التحقيقات الفيدرالى من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد فى تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس. وبدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية استقالة مدير الشئون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومى الأمريكى على خلفية أحداث الكونجرس.