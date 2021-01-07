"مياه المنوفية": إطلاق خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع

المنوفية - محمد فتحى

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إنه تيسيرا على المواطنين وحرصًا على تقديم خدمات مميزة للعملاء تم تفعيل خدمة فورى لشحن العدادت مسبقة الدفع .

وأوضح، أنه تم تركيب أكثر من 25300 ألف عداد مسبق الدفع خلال عام 2020 وأن الشركة وضعت خطة لاستبدال العدادت التالفة والمعطلة بعدادت مسبقة الدفع ونجحت فى تغيير جميع العدادات المعطلة بمدينة سرس الليان بالكامل وعدد 3 قرى بمركز قويسنا .

جدير بالذكر أن الشركة أطلقت خلال الفترة الماضية تطبيق قراءتى للهاتف المحمول يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه ويمكن تحميله من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcw w.it.myreading، وكذلك إمكانية إبلاغ القراءات عن طريق الموقع الرسمى للشركة، كما إتاحت خدمة السداد الإلكترونى لفواتير مياه الشرب من خلال ماكينات فورى، وكذلك إبلاغ شكاوى القراءة والتحصيل عن طريق رقم واتساب 01220906668 بالإضافة إلى تطبيق منظومة الـ «هاند هيلد» فى تسجيل القراءات بصفة دورية والتحصيل وإستخدام الـ QR لقراءة العدادات بفرعى الباجور وقويسنا والقراءة بنظام الـGPS بفرع شبين الكوم وتأتى هذه الإجراءات ضمن خطة الشركة فى التحول الرقمى للخدمات المقدمة للمواطنين.