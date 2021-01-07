مستشفى الأطفال التخصصى ببنها تعلن سلبية مسحة كورونا لـ6 أطفال محتجزين

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن يتم السماح لعدد كبير منهم بالخروج بعد استقرار حالتهم بشكل كبير جدا، حيث أن غالبيتهم يعانون من نزلات معوية لكنها حاليا فى حالة استقرار وتعافى كبير، كما أنه تم تخصيص الدور الثانى بالمستشفى كعزل صحى للأطفال حيث يضم 12 سريرا بالقسم الداخلى بالإضافة إلى 6 أسرة للرعاية المركزة، مؤكدة أن شبكة الأكسيجين بالمستشفى تعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تواجد مخزون استراتيجى من أسطوانات الأكسيجين.

فيما أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، تخصيص 13 مستشفى للكشف على مصابى كورونا وعزلهم بالقليوبية، هى مستشفيات "طوخ المركزى، وحميات بنها، وحميات طوخ، والقناطر الخيرية المركزى، وشبين القناطر المركزى، والخانكة المركزى، وصدر المرج، وناصر العام، وبهتيم المركزى، وأبوالمنجا، والخصوص المركزى، وقها للحجر الصحي"، بجانب مستشفيات التأمين الصحي ببنها والنيل بشبرا الخيمة وقليوب التخصصى والأطفال التخصصى ببنها وبنها التعليمى.