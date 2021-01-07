اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 01:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئولون أمريكيون يؤكدون: مبنى الكونجرس أصبح آمنا الآن

الخميس، 07 يناير 2021 01:09 ص
مسئولون أمريكيون يؤكدون: مبنى الكونجرس أصبح آمنا الآن الكونجرس
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مسؤولون أمريكيون، أن مبنى الكونجرس أصبح آمنا الآن، وفقا لخبر عاجل بثت قناة العربية منذ قليل، وذكرت قناة العربية، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس هو من وافق على نشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن.

وقال نواب أمريكيون: إنه جرى إنقاذ أصوات المجمع الانتخابي قبل أن يحرقها مقتحمو الكونجرس.

وفى وقت سابق اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن.

وتتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب. واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات.

ووصفه بأنه محتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 فى المجمع الانتخابى لكل ولاية على حده، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع فى التصويت الشعبى على مستوى البلاد. لكن الرئيس الجمهورى ما زال يدعى بالباطل أن هناك تزويرا على نطاق واسع وأنه الفائز.

ودحضت مراجعات فى الولايات وعلى مستوى اتحادى مزاعم ترامب بحدوث تزوير كبير فى الانتخابات حتى فى الوقت الذى فشلت فيه الجهود القانونية اليائسة بشكل متزايد من جانب حملته وحلفائه بخصوص الحق فى إلغاء الانتخابات فى العديد من المحاكم وصولا إلى المحكمة العليا الأمريكية.

ومن المقرر أن يتسلم بايدن الرئاسة يوم 20 يناير الجارى.


انصار ترامب

أمريكا

ترامب

انتخابات

اخر الاخبار

بايدن

امريكا

اخبار

اخبار عاجلة

الكونجرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"أمريكا والفوضى".. عمدة واشنطن: محاسبة جميع المتسببين فى أعمال شغب الكونجرس.. وقائد شرطة العاصمة: إصابات بصفوف عناصر الأمن وحظر التجول حيز التنفيذ.. ووزير الدفاع الأمريكى: نحن على استعداد لتقديم دعم إضافى

الخميس، 07 يناير 2021 12:37 ص

تعرض عدد من الطواقم الصحفية للاعتداء فى محيط الكونجرس

الخميس، 07 يناير 2021 12:28 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس.. القوات التركية تقصف الطريق الدولى M4 بالأسلحة الثقيلة بسوريا.. الأمن الكويتى يضبط ذخيرة وقنابل فى مخيم فى بلدية الجهراء

الخميس، 07 يناير 2021 12:27 ص

وسائل إعلام أمريكية تعلن وفاة المرأة المصابة فى مبنى الكونجرس متأثرة بجروحها

الخميس، 07 يناير 2021 01:05 ص

رويترز: وفاة متظاهر أمريكي داخل مبني الكونجرس متأثراً بجروحه

الخميس، 07 يناير 2021 12:55 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة