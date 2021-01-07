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مسؤولون فى البنتاجون: تعبئة الحرس الوطنى مستمرة فى واشنطن حتى يوم تنصيب بايدن

الخميس، 07 يناير 2021 05:28 م
مسؤولون فى البنتاجون: تعبئة الحرس الوطنى مستمرة فى واشنطن حتى يوم تنصيب بايدن جو بايدن
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مسؤولين فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تأكيدهم استمرار التعبئة العامة للحرس الوطنى فى واشنطن حتى يوم تنصيب جو بايدن.

 

وفى وقت سابق، وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".

 

وعبر مايك بنس، نائب ترامب، عن شكره للرجال والنساء الذين بقوا فى مناصبهم للدفاع عن هذا المكان التاريخى، معلنا عن دعمه للأشخاص الذين لحقت بهم إصابات خلال الدفاع عن مبنى الكابيتول.


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