مدير عام جمارك الغردقة يتفقد فرع المعهد الجمركى الجديد.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد سلطان صالح، مدير عام جمارك الغردقة، برفقة محمد دندراوى، الأمين العام لنقابة العاملين فى جمارك البحر الأحمر اليوم فرع المعهد الجمركى الجديد بميناء الغردقة البحرى لتيسير عمل المعهد وإزالة العقبات لتقديم دورات تدريبية جادة للعاملين بجمارك البحر الأحمر.

من جانبه قال محمد دندراوي، أمين عام نقابة العاملين فى جمارك البحر الأحمر، إن تم افتتاح فرع المعهد خلال الأسبوع الجارى، بحضور قيادات مصلحة الجمارك، لتقديم دورات تدريبية ودراسات تعمل على التقدم التكنولوجى فى العمل الجمركى لجميع العاملين فى الجمارك بالبحر الأحمر.

وأضاف دندراوي، أن برفقة سلطان صالح مدير عام جمارك الغردقة، تم تفقد المعهد والتزام الحضور من مأمورى الجمارك الذين يدرسون داخل فرع المعهد الجديد، مؤكدا أن الهدف الأساسى من الزيارة تذليل العقبات أمام الدارسين من مأمورى الجمرك، والعمل على إعداد دورات دراسية تعود بالنفع عليهم.

وأشاد الأمين العام لنقابة العاملين فى جمارك البحر الأحمر، بالمحاضرين بفرع المعهد الجمركى بالغردقة، مؤكدا أن وجود فرع للمعهد فى مدينة الغردقة سيوفر الجهد والسفر على الدارسين من مأمورى الجمارك فى مدينة الغردقة.

كان افتتح سلطان محمود صالح، مدير عام جمارك الغردقة، فرع معهد التدريب الجمركى بالغردقة لتدريب العاملين لجمارك الغردقة، وذلك تحت رعاية أحمد عبد الغنى القرنشاوى وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

وأكد رمضان الجبلاوي، مدير معهد التدريب الجمركى بسفاجا، أن المعهد يقوم بعملية التدريب الأساسى للقسم المتقدم لحملة المؤهلات العليا بالإدارة العامة لجمارك الغردقة والإدارات العامة بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.



الامين العام لنقابة الجمارك يتفقد المعهد الجمركي



الهدف من المعهد رفع مستوى العاملين في الجمارك



مأمورى الجمارك الدارسين بالمعهد