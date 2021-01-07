محافظ كفر الشيخ: تحصين 47030 طائراً ضد الأمراض الوبائية

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ.

ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز ، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 47030 طائر ضد الأمراض الوبائية، فضلاً عن تطهير 7 أسواق، و13 رياشة، ومعاينة 17 مزرعة، وسحب 202 عينة ما قبل البيع، فضلاً عن استخراج 31 تصريح نقل طيور، بإجمالى 66500 طائر، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطرى بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

أضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن مازالت عمليات التسجيل والترقيم مستمرة، مؤكداً أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى عمليات الرش الجماعى بوحدة شباس عمير، بمركز ومدينة قلين.

وقال عبداللاه، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومى ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.