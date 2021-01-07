اليوم السابع
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الخميس، 07 يناير 2021 04:42 م
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محافظ الغربية يناقش أعمال التطوير بشارع الإسكندرية وميدان المحطة

الخميس، 07 يناير 2021 04:36 م
محافظ الغربية يناقش أعمال التطوير بشارع الإسكندرية وميدان المحطة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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عقد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم الخميس، بمكتبه اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور إسلام أبو النجا استشارى أعمال الطرق، وذلك لمناقشة أعمال تطوير شارع الإسكندرية.

ناقش المحافظ مع الحاضرين التصميمات النهائية لتطوير الشارع بعد إضافة التعديلات خلال الجولات الميدانية، حيث وافق على مقترح توسيع الشارع من خلال إنشاء كوبرى على ترعة البتانونية، وكذلك تغير مسار ترعة شبرا النملة المغطاة لتوسعة عرض الشارع مع منطقة التقاطعات، كما وجه المحافظ بوضع فاصل بين الاتجاهين لضمان السيولة المرورية وتركيب بالوعات الأمطار أثناء عملية الرصف.

وأكد الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أن هذا الشارع يعتبر شريان حيوى داخل مدينة طنطا، حيث يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجهاً لميدان المحطة والسيد البدوى وسيتم الانتهاء منه فى مارس المقبل.


محافظ الغربية

طنطا

ميدان المحطه بطنطا

تطوير ميدان المحطه بطنطا

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