كيف غرد ترامب وتعهد بانتقال منظم للسلطة رغم حظر حسابه بـ"تويتر" ؟

كتبت: نهال أبو السعود

لجأ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى الحساب الشخصي لمساعده دان سكافينو، لنشر تغريدة تعهد خلالها بانتقال "منظم" للسلطة، بعد ليلة دامية من الاحجاجات التي شهدها مبني الكونجرس الذى تعرض لاقتحام من قبل أنصار ترامب فى أعمال عنف خلفت 4 قتلى وعشرات المصابين.

وفرض موقع تويتر قيودا وحظرا علي حساب ترامب الشخصي، ما حال دون إمكانية تغريده ونشر رسائله المعتادة التي يوجهها للأمريكيين، وهو ما دفعه لنشر بيان عبر حساب "سكافينو" الذي غرد بالإنابة عن ترامب قائلاً: على الرغم من أنني أختلف تمامًا مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم في 20 يناير، لقد قلت دائمًا إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط، في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية لمعركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وخلفت الاحتجاجات التى امتددت لعدة ساعات مصرع 4 أشخاص بينهم إمرأة أصيبت برصاص ضابط شرطة بحسب وسائل إعلام أمريكية، بعدما تم اقتحام مبني الكونجرس، وقاعات مجلسى الشيوخ والنواب.

واعتقلت قوات الحرس الوطنى عشرات المتظاهرين الذين خرجوا في تظاهرة "أوقفوا سرقة الانتخابات"، كما فرقوا الحشود عبر قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة علي المشهد خاصة داخل أسوار الكونجرس.

وفجر الخميس، صف رئيس شرطة واشنطن العاصمة روبرت كونتي أعمال الشغب التي قام بها المتظاهرون المؤيدون لترامب بأنها "مخزية" خلال مؤتمر صحفي إلى جانب العمدة موريل باوزر، حيث اقتحم المتظاهرون مبنى الكابيتول بعد ظهر يوم الأربعاء، مما أجبر كلا المجلسين على الإخلاء، بينما كانوا يستعدون للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالهيئة الانتخابية.

ووفقا لصحيفة ذا هيل، قال رئيس الشرطة إن امرأة تعرضت لإطلاق نار، وتوفيت بعد تلقيها العلاج في مستشفي محلي، مشيراً إلى ثلاثة أشخاص آخرين - امرأة ورجلين - لقوا حتفهم بعد تعرضهم على ما يبدو "لحالات طوارئ طبية منفصلة" بالقرب من مبنى الكابيتول.

وأضاف كونتي إن 14 ضابطا على الأقل أصيبوا بجروح خلال أعمال الشغب، مع وجود ضابط "اقتحم الحشد واعتدى عليه"، مما أدى إلى "إصابات خطيرة" تطلبت دخول المستشفى.

كما تم نقل ضابط آخر إلى المستشفى، كما عثرت الشرطة على قنبلتين أنبويتين قرب مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وتم استدعاء مختصين المفرقعات للتحقيق.

نجح ضباط من شرطة العاصمة وشرطة الكابيتول في إخلاء مبنى الكابيتول حتى يتمكن الكونجرس من استئناف فرز نتائج الانتخابات، التي تم استئنافها قبل ساعات وتم استدعاء أعضاء من الحرس الوطني في العاصمة في وقت سابق الأربعاء حيث حاولت السلطات السيطرة على الوضع وتأمين مبنى الكابيتول.

وردًا على الاضطرابات المدنية في مبنى الكابيتول هيل ، أصدرت موريل باوزر عمدة وتشنطن حظر تجول للمقاطعة بدءًا من الساعة 6 مساءً الاربعاء.

كما مددت إعلان الطوارئ في المدينة حتى 21 يناير، مما سمح للمدينة بالوصول إلى موارد إضافية لقمع أي اضطرابات مدنية أخرى.