اليوم السابع
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قطع الكهرباء عن قرية التوفيقية بالبحيرة بعد حريق هائل فى مخزن للزيوت

الخميس، 07 يناير 2021 10:48 م
قطع الكهرباء عن قرية التوفيقية بالبحيرة بعد حريق هائل فى مخزن للزيوت الحريق
البحيرة - فريق المحافظات

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قطعت شركة كهرباء إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، الكهرباء عن قرية التوفيقية التابعة للمركز بعد حريق هل فى مخزن لزيوت السيارات بالقرية.

نشب حريق قبل قليل فى مخزن زيوت السيارات بقرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وجار السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بحريق بالقرية المذكورة.

ووصلت قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة لمكان البلاغ، وتبين حريق مخزن لزيوت السيارات فى قرية التوفيقية، وجار السيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق.

 


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