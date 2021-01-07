قائد شرطة واشنطن يؤكد وقوع إصابات بين صفوف عناصر قوات أمن العاصمة الأمريكية

كتب أحمد عرفة

قال قائد شرطة واشنطن، إن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، هو من طلب من أنصاره بالتوجه إلى الكونجرس.

وأضاف قائد شرطة واشنطن، خلال مؤتمر صحفى، انعقد منذ قليل، أنه تم اقتحام الكونجرس وإطلاق النار على مدني داخل المبنى.

وأوضح قائد شرطة واشنطن، أن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ من الـ6 مساء إلى الـ6 صباحا من يوم غد، موضحا أن ما شاهدناه تصرف غير مسؤول وغير قانوني وستتم مساءلة المعنيين بذلك.

وتابع قائد شرطة واشنطن، أن هناك إصابات في صفوف عناصر شرطة العاصمة.

وقال مسؤول الشرطة في واشنطن، إنه يجب التقيد بحظر التجوال الذي فرضته عمدة المدينة والمخلون به سيتعرضون للمساءلة.

واستطرد قائد شرطة واشنطن : شهدنا مظاهرات عنيفة وكل من يقوم بمخالفات سيتحمل المسؤولية، موضحا أن أحد عناصر الشرطة المدنيين أصيب بطلق ناري داخل الكونجرس وكان واضحا أن المتظاهرين عملوا على إيذاء قوات الأمن.