واشنطن (أ ش أ)

أعلنت عمدة واشنطن، موريل باوزر، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وهي المدة المتبقية للرئيس دونالد ترامب في الحكم، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وكان رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن روبرت ج.كونتي أعلن مقتل أربعة أشخاص خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية، وتم اعتقال 52 شخصًا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

كما أعلنت شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنها ستقوم بحجب صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 24 ساعة.

وقالت الشركة - في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "لقد قمنا بتقييم انتهاكين لسياستنا ضد صفحة الرئيس ترامب ما سيؤدي إلى حجب الصفحة لمدة 24 ساعة.. وهذا يعني أنه لن يتمكن من النشر على الموقع خلال هذه المدة".



ويأتي هذا بعدما اقتحم محتجون مؤيدون لترامب الليلة الماضية مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) ما أدى إلى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم امرأة.