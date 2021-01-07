صورة بألف معنى.. دماء على وجه تمثال الرئيس الأمريكى زكارى تايلور فى الكونجرس

كتب هيثم سلامة

ليلة دموية أمس شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية ستخلد فى تاريخها على مر العصور، حيث أحداث الشغب لأنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، فى محاولة لعرقلة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، فى مشهد لم يختلف كثيرا على الدول النامية.





وسلطت جريدة واشنطن بوست الأمريكية، الضوء على صورة للمصور الصحفى كاثرين فراى، حيث نشرت صورة تمثال لرئيس الولايات المتحدة السابق زاكارى تايلور مشوهًا بالدماء فى مبنى الكابيتول بعد أن اقتحم مثيرى الشغب المؤيدون لترامب المبنى يوم أمس الأربعاء .





يأتى ذلك فى ظل تعبير عدد كبير من السياسيين والمسئولين الأوروبيين عن قلقهم بعد أعمال العنف الشديدة التى جرت فى الكونجرس الأمريكى منذ مساء أمس، الأربعاء، والتى تم وصفها بمخزية ومزعجة للغاية، وذلك بعد أن اقتحم أنصار دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي، واشتبكوا مع الشرطة فى واشنطن وسط محاولة لإلغاء الهزيمة الانتخابية للرئيس الأمريكي، وترتب عليها وفاة اشخاص بالرصاص .





وجاء خرق مبنى الكونجرس الأمريكى أمس عندما كان أعضاء الكونجرس فى خضم فرز أصوات الهيئة الانتخابية، وهى الخطوة الأخيرة نحو التصديق على فوز جو بايدن .





وفى هذا السياق أدان جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى بشدة أعمال الشغب قائلا "هذه ليست أمريكا" وكتب بوريل على تويتر "فى نظر العالم، تبدو الديمقراطية الأمريكية الليلة تحت الحصار"، قائلًا إنه يجب احترام نتائج انتخابات نوفمبر .

وأضاف: "هذا اعتداء غير مرئى على الديمقراطية الأمريكية ومؤسساتها وسيادة القانون، هذه ليست أمريكا، يجب احترام نتائج انتخابات 3 نوفمبر بالكامل ".





كما أعربت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" عن غضبها وحزنها إزاء اقتحام مؤيدى الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس (الكابيتول).