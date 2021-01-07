صحيفة أرجنتينية: الحرب بين ألمانيا وفرنسا حول لقاحات كورونا فضيحة جديدة فى أوروبا

فاطمة شوقى

تصاعد الغضب من النقص المزعوم فى اللقاحات فى أوروبا، والذى لا يبدو حقيقيا فى الوقت الحالى لأنه حتى الآن لم يتمكن أى بلد فى الاتحاد الأوروبى من ثقب نصف القوارير التى لقتها فى الشحنتين الأوليين، إلا أن ألمانيا اتهمت فرنسا باستمرارها الضغط على المفوضية الأوروبية لشراء نفس الكمية من اللقاحات الفرنسية "سانوفى" مثل اللقاحات الألمانية من "بيونتك وكيرفاك"، إلا أن باريس نفت هذه الاتهامات وقالت إنها "كاذبة وغير مقبولة" حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

ووصفت الصحيفة الأرجنتينية أن الحرب بين فرنسا وألمانيا حول اللقاحات ضد كورونا فضيحة جديدة فى أوروبا، مشيرة إلى أن باريس شعرب بالتمييز لأن هذه الفكرة تنتشر فى ألمانيا بعد تقرير نشرته المجلة الاسبوعية "دير شبيجل" حيث قالت إن المفوضية الأوروبية كان بإمكانها طلب ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح فايزر بيونتك، وطلبت 300 مليون جرعة فقط فى البداية لأن باريس قامت بحماية لقاحها سانوفى.

وكان لقاح فايزر بيونتك Pfizer / BioNTech في طليعة التطوير لعدة أشهر ، كما أن سانوفي متخلفة عن الركب ، مما قد يعني أنه لن يكون متاحًا حتى الصيف الأوروبي. أو حسب آخر المعلومات حتى نهاية العام.

وأعلنت شركة سانوفى Sanofi في منتصف ديسمبر أنها يجب أن تؤخر تطوير لقاحها (وهو ما تفعله مع شركة GSK البريطانية) لأنها تحتاج إلى إجراء دراسة ثانية، ويرجع التأخير إلى أن المنتج الأول الذي طوره لا يُظهر سوى حماية فعالة للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا. أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أظهروا "استجابة مناعية منخفضة".

ويعتبر لقاح سانوفى Sanofi تقليدي ويعتمد على تقنية لقاح الأنفلونزا الشائعة التي طورتها شركة الأدوية نفسها، حيث يتم حقن آثار الفيروس في المريض لتوليد استجابة مناعية والاستعداد عند الإصابة. وتعمل سانوفى أيضًا ، جنبًا إلى جنب مع American TranslateBio ، على لقاح قائم على الحمض النووي الريبي messenger ، وهو النموذج المستخدم من قبل موديرينا وفايزر بيونتك Moderna و Pfizer / BioNTech ، لكنه لا يزال في المرحلة الأولى من التجارب.

وأكد كارل لوترباخ ، المتحدث باسم الديمقراطيين الاجتماعيين الألمان بشأن الصحة والمتخصص في اقتصاديات الصحة ، أن "فرنسا أصرت على أن عدد اللقاحات (من شركة فايزر بيونتط Pfizer / BioNTech) لم يكن أكبر بكثير من عدد اللقاحات الخاصة بشركة سانوفى Sanofi ، على الرغم من حقيقة أن كان هذا اللقاح بعيدًا عن الاستعداد ".

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أنها تتفاوض مع Pfizer / BioNTech لتوسيع طلبها بمقدار 200 مليون جرعة أخرى لتصل إلى 500 مليون، من الألماني الآخر ،كيرفاك Curevac ، طلب 400 مليون جرعة. ووفقًا لوزير الخارجية الفرنسي ، فإن هذا يدل على أن "المعامل الألمانية لا تُعامل بشكل أسوأ" لأنها كلفت "أكثر من سانوفي". وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت 300 مليون جرعة إلى فرنسا.

وانتهز بون الفرصة لتوجيه الاتهام إلى أولئك الموجودين في ألمانيا الذين يطلبون من حكومة أنجيلا ميركل ، بالإضافة إلى انتظار الجرعات القادمة من العقود التي وقعتها المفوضية الأوروبية (كان قد اخترق ما يزيد قليلاً عن 300000 جرعة من حوالي 1.3 مليون يوم الثلاثاء.ووفقًا لوزير خارجية حكومة ماكرون: "الاستراتيجيات المعزولة مغرية على المدى القصير لكنها غير فعالة بمرور الوقت".