شاهد كيف احتفلت كنائس الأقصر بعيد الميلاد المجيد؟ اعرف التفاصيل

وترأس نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت الوابورات، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص انجيلوس منقريوس، والقس دوماديوس عبد السيد، والقس هدرا لطفي، والقس أنطونيوس صدقي، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتي أتنتهت في الساعات الأولى من يوم العيد.

فيما احتفلت كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا جنوب الأقصر، بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا، وأقيم قداس العيد وسط أجواء أحتفالية ومشاركة محدودة من أباء الكهنة وخورس الشمامسة فقط، وذلك بدون حضور لشعب الكنيسة، للحفاظ على حياة المصليين بعد إصابة العديد من المواطنين وزيادة حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، وترأس القمص متاؤس زخاري، والقس بيشوي القمص شنودة، كهنة كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، قداس عيد الميلاد، بمشاركة خورس شمامسة الكنيسة فقط، دون حضور شعبى.

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الأحتفال باليلة العيد، وتطبيق كافة الإجراءات الأحترازية طبقاً للتعليمات جراء الوقاية من فيروس كورونا .

وكانت قد احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد، في ظل انتشار فيروس كورونا، والذي بدأت موجتها الثانية في نوفمبر الماضى، الأمر الذى استدعى الكنيسة لاتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على حياة المصلين بعد إصابة العديد من الكهنة وزيادة حصيلة الإصابات، خاصة في طقسي أعياد الميلاد والغطاس يناير الجاري، وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة التجلى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، دون حضور شعبى وعدد محدود من رهبان وأساقفة الكنيسة، وتم نقل الصلوات مباشرة عبر القنوات القبطية والصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى، للكنيسة كي يتثنى للأقباط متابعتها، ومن المقرر ألا يستقبل البابا المهنئين الرسميين بالعيد فى المقر البابوى كما هو معتاد، فى إطار الإجراءات التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الأنبا يواقيم يترأس صلوات قداس كنيسة مارجرجس بأرمنت الوابورات

تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال الاحتفالات بالكنيسة

جانب من احتفالات كنيسة الام دولاجى باسنا

جانب من الاحتفال فى قداس كنيسة مارجرجس بأرمنت الوابورات

كنيسة الأم دولاجي بإسنا تحتفل بعيد الميلاد