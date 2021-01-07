اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 06:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زيمبابوي تعلن فرض حظر التجوال ليلاً لمواجهة فيروس كورونا

الخميس، 07 يناير 2021 06:00 ص
زيمبابوي تعلن فرض حظر التجوال ليلاً لمواجهة فيروس كورونا فيروس كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت حكومة زيمبابوي عن إعادة فرض حظر التجوال ليلاً لمدة 30 يومًا لمواجهة تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفاد نائب الرئيس ووزير الصحة كونستانتينو تشيوينغا أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات لمواجهة كورونا سيتم تنفيذها بصرامة، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات الرياضية مجددًا خلال هذه الفترة.

وأضاف أن التجمعات التي تم منعها تشمل أيضا تجمعات الأفراح والاحتفالات الدينية، بينما سيسمح للجنائز في حدود 30 شخصًا بدلا من 100، واقتصار رحلات وسائل النقل بين المحافظات والمدن على الخدمات الأساسية والتجارية.

وأشار تشيوينغا إلى أنه يُسمح للقطاعات الصناعية الرئيسية فقط بالعمل، مثل التعدين والتصنيع والفلاحة، بينما سيتم تعليق عمل المقاولات الأخرى في القطاعين المنظم وغير المنظم لمدة 30 يوما.

 

 

 


فيروس كورونا

زيمبابوي

وباء كورونا

حظر تجول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة أمريكية تقدم نصائح لطاقم التمريض فى ظل انتشار كورونا

الخميس، 07 يناير 2021 03:30 ص

التليفزيون هذا المساء.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوى.. "الصحة": أطلقنا موقع حجز لقاح كورونا بشكل تجريبى.. رئيس هيئة تعليم الكبار: إعلان 10 محافظات خالية من الأمية خلال عامين

الخميس، 07 يناير 2021 02:00 ص

ربيع ياسين: هدخل تونس إزاى وأنا عندى كورونا.. شغلى مدير فنى مش أمور صحية

الخميس، 07 يناير 2021 01:18 ص

130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

الخميس، 07 يناير 2021 02:00 ص

مبروك عطية: كورونا عقاب إلهى إذا لم نتوصل لعلاج.. أما لو ظهر له دواء فابتلاء

الخميس، 07 يناير 2021 02:20 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة