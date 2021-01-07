زيمبابوي تعلن فرض حظر التجوال ليلاً لمواجهة فيروس كورونا

وكالات

أعلنت حكومة زيمبابوي عن إعادة فرض حظر التجوال ليلاً لمدة 30 يومًا لمواجهة تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفاد نائب الرئيس ووزير الصحة كونستانتينو تشيوينغا أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات لمواجهة كورونا سيتم تنفيذها بصرامة، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات الرياضية مجددًا خلال هذه الفترة.

وأضاف أن التجمعات التي تم منعها تشمل أيضا تجمعات الأفراح والاحتفالات الدينية، بينما سيسمح للجنائز في حدود 30 شخصًا بدلا من 100، واقتصار رحلات وسائل النقل بين المحافظات والمدن على الخدمات الأساسية والتجارية.

وأشار تشيوينغا إلى أنه يُسمح للقطاعات الصناعية الرئيسية فقط بالعمل، مثل التعدين والتصنيع والفلاحة، بينما سيتم تعليق عمل المقاولات الأخرى في القطاعين المنظم وغير المنظم لمدة 30 يوما.