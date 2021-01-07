زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعو لعزل ترامب من السلطة على الفور

دعا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكى لعزل الرئيس الأمريكى دونالدد ترامب من السلطة على الفور، وأكد أن أفضل طريقة لعزل ترامب من السلطة هي أن يفعل نائبه بنس التعديل 25 من الدستور، وأوضح زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ أنه إذا رفض بنس "الارتقاء لمستوى المسؤولية" فعلى الكونجرس الانعقاد لمحاكمة ترامب.
زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعو لعزل ترامب من السلطة على الفورالخميس، 07 يناير 2021 06:36 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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