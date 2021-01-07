وذكر المركز الروسى لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد - في بيان اليوم الخميس - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.. موضحا أن العاصمة (موسكو) سجلت النصيب الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 4817 إصابة، تليها مدينة (سان بطرسبورج) بـ 3005 إصابات، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1228 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أن 23 ألفا و729 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و709 آلاف و452 شخصا.. لافتا إلى أنه تم تسجيل 506 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 60 ألفا و457 شخصا.