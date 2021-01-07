وقال ناريندار مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الخميس - إنه يجب أن يستمر الانتقال المنظم والسلمي للسلطة، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بتخريب العملية الديمقراطية من خلال الاحتجاجات غير القانونية.



وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.