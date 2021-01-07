أعرب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى عن صدمته إزاء اقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكى (الكابيتول) في العاصمة واشنطن.
وقال ناريندار مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الخميس - إنه يجب أن يستمر الانتقال المنظم والسلمي للسلطة، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بتخريب العملية الديمقراطية من خلال الاحتجاجات غير القانونية.
وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
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