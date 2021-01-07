اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 10:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة الطود فى الأقصر يناقش الموقف التنفيذى لمحطات الصرف الصحى

الخميس، 07 يناير 2021 09:43 ص
رئيس مدينة الطود فى الأقصر يناقش الموقف التنفيذى لمحطات الصرف الصحى جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقي الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، بعدد من المسئولين لتنفيذ الصرف الصحي بالطود المهندس رفيق فهمي كبير مهندسي التنفيذ، والمهندس هيثم احمد عبد الرحيم مهندس تنفيذ كهروميكانيكا، والمهندس عبد الله بكري دردير مهندس تنفيذ مدني، وتم الوقوف علي مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحى بمدينة الطود، واستئناف الأعمال بالمحطات الخمسة، والموقف التنفيذي الإنشائي لمحطة مياه الشرب المدمجة الجديدة بالطود، ودفع الأعمال بمحطات الصرف الصحي الخمسه بمدينةالطود .

كما تناول اللقاء الانجازات التي تمت بنسبة 95% لمحطة المعالجة بالعديسات بحري ومتابعة تنفيذ الملاحظات مع الشركة المنفذة، والبدء في أعمال التجارب والتشغيل، لبدء دخولها الخدمة بشكل رسمى لحل مشاكل الصرف الصحى بمركز الطود، حيث حضر اللقاء كل من النجار أحمد الصغير مدير إدارة مياه الشرب بالطود، وعلي سيد صادق نائب رئيس المركز، والمحاسب خالد محمد عطيتو سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وذلك لبحث آخر التطورات في اعمال محطات الصرف الصحى بمدينة الطود  لمحطة نجع مكي ومحطة نجع العمده ومحطة ابو حروقه ومحطة حسين حسن ومحطة ابو مسلم.

وكان قد قاد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته اللواء محمد يحيى  رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والنائب محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، جولة لتفقد محطتين أم غرباب لمياه الشرب بقرية العديسات بحري، وذلك لمتابعة أعمال التطهير حول مآخذ المياه للمحطة كحل مؤقت لحين الانتهاء من دراسة الحلول المستديمة لحل المشكلة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد عويس مدير عام مياه الشرب بالأقصر، والمهندس عاطف النجار مدير عام المشروعات، أنه جار وضع الحلول المؤقتة لحل المشكلة القائمة لتعطل المآخذ للمحطتين، على أنه جار دراسة تركيب مواسير U.P.V.C  بلاستيك لتغذية الماخذ بصفة مستمرة ومستديمة، وذلك نظراً للمعاناة الشديدة التي تتعرض لها المواطنين لقريتي العديسات بحري وقبلي خلال أيام السدة الشتوية لتعطل المأخذ لعملية إطماء تمنع عمل محطتين أم غرباب لمياه الشرب خلال تلك الفترة، وأضاف المهندس النجار أحمد الصغير مدير إدارة مياه الشرب بمركز الطود، أنه جار أعمال الصيانة بالمحطتين خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من وضع الحلول الأمثل لعمليات التشغيل، وتم تغذية المناطق التي تتغذى على محطتين أم غرباب من محطة الطود المدمجة ومحطة نجع خميس.

 

 

 


الاقصر

الصرف الصحى بالطود

اخبار الاقصر

محطات الصرف بالطود

اخبار المحافظات

محطات الصرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مدينة الطود يتفقد مركز طب الأسرة لمتابعة انتظام العمل والخدمات المقدمة للمرضى

الإثنين، 04 يناير 2021 11:18 ص

"التصالح حياة".. مؤسسة حياة كريمة تسدد رسوم التصالح لغير القادرين من الأسر الأكثر احتياجًا فى 9 محافظات..دفع جدية التصالح لـ25 حالة بالبحيرة و99 أسرة بأسيوط و45 بنجع حمادى و38 بسوهاج و7 بمدينة الطود و76 بالمنيا

السبت، 02 يناير 2021 07:00 ص

التخطيط العمرانى 2020.. اعتماد مخططات مدن الطود وإسنا وإنهاء تحديد حالات التصالح

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:19 ص

فحص ودراسة ومعاينة 41 ملف تصالح بمخالفات البناء بمدينة الطود.. صور

الخميس، 24 ديسمبر 2020 10:45 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة