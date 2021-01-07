رئيس مدينة الطود فى الأقصر يناقش الموقف التنفيذى لمحطات الصرف الصحى

كما تناول اللقاء الانجازات التي تمت بنسبة 95% لمحطة المعالجة بالعديسات بحري ومتابعة تنفيذ الملاحظات مع الشركة المنفذة، والبدء في أعمال التجارب والتشغيل، لبدء دخولها الخدمة بشكل رسمى لحل مشاكل الصرف الصحى بمركز الطود، حيث حضر اللقاء كل من النجار أحمد الصغير مدير إدارة مياه الشرب بالطود، وعلي سيد صادق نائب رئيس المركز، والمحاسب خالد محمد عطيتو سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وذلك لبحث آخر التطورات في اعمال محطات الصرف الصحى بمدينة الطود لمحطة نجع مكي ومحطة نجع العمده ومحطة ابو حروقه ومحطة حسين حسن ومحطة ابو مسلم.

وكان قد قاد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته اللواء محمد يحيى رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والنائب محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، جولة لتفقد محطتين أم غرباب لمياه الشرب بقرية العديسات بحري، وذلك لمتابعة أعمال التطهير حول مآخذ المياه للمحطة كحل مؤقت لحين الانتهاء من دراسة الحلول المستديمة لحل المشكلة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد عويس مدير عام مياه الشرب بالأقصر، والمهندس عاطف النجار مدير عام المشروعات، أنه جار وضع الحلول المؤقتة لحل المشكلة القائمة لتعطل المآخذ للمحطتين، على أنه جار دراسة تركيب مواسير U.P.V.C بلاستيك لتغذية الماخذ بصفة مستمرة ومستديمة، وذلك نظراً للمعاناة الشديدة التي تتعرض لها المواطنين لقريتي العديسات بحري وقبلي خلال أيام السدة الشتوية لتعطل المأخذ لعملية إطماء تمنع عمل محطتين أم غرباب لمياه الشرب خلال تلك الفترة، وأضاف المهندس النجار أحمد الصغير مدير إدارة مياه الشرب بمركز الطود، أنه جار أعمال الصيانة بالمحطتين خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من وضع الحلول الأمثل لعمليات التشغيل، وتم تغذية المناطق التي تتغذى على محطتين أم غرباب من محطة الطود المدمجة ومحطة نجع خميس.