اليوم السابع
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الخميس، 07 يناير 2021 12:25 ص
خالد صلاح
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رئيس الوزراء البريطانى يصف أحداث الكابيتول بـ"المشينة"

الخميس، 07 يناير 2021 12:08 ص
رئيس الوزراء البريطانى يصف أحداث الكابيتول بـ"المشينة" جونسون
أ ش أ

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وصف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الاحتجاجات العنيفة فى مبنى الكابيتول الأمريكي بأنها "مشينة"، وقال جونسون - وفق ما أوردته شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الأربعاء/ -"الولايات المتحدة دائما ما دافعت عن الديمقراطية حول العالم.. الآن، من الضروري أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".


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