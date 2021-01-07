وصف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الاحتجاجات العنيفة فى مبنى الكابيتول الأمريكي بأنها "مشينة"، وقال جونسون - وفق ما أوردته شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الأربعاء/ -"الولايات المتحدة دائما ما دافعت عن الديمقراطية حول العالم.. الآن، من الضروري أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".
رئيس الوزراء البريطانى يصف أحداث الكابيتول بـ"المشينة"الخميس، 07 يناير 2021 12:08 ص
جونسون
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