وقال زيلينسكي - في تدوينة على موقع (تويتر)، وفقًا لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم /الخميس/ -:"نحن ندين أعمال العنف غير المسبوقة، نحن ملهمون بصمود أعظم وأقدم مؤسسة ديمقراطية في العالم والتي عقدت جلسة تاريخية خلال ساعات من حادث الاقتحام المروع وأكدت إرادة الشعب الأمريكي".

وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.