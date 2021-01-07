وكان الكونجرس الأمريكي قد صادق في وقت سابق اليوم على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.