رئيسة مجلس النواب الأمريكى: الهجوم على مبنى الكونجرس سيلوث تاريخنا إلى الأبد

كتب أحمد عرفة

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسي إلى تفعيل التعديل 25 بالدستور لتنحية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، موضحة أن الهجوم على مبنى الكونجرس بتحريض من رئيس الولايات المتحدة سيلوث تاريخنا إلى الأبد.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي في كلمة لها إنه إذا لم يتم تفعيل التعديل 25 بالدستور فعلى الكونجرس المضي قدما من أجل عزل الرئيس ترامب.

وتابعت نانسى بسلوسى، الرئيس ترامب شجع أمس على تمرد مسلح ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مستطردة: أضم صوتي لزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ لحث نائب الرئيس على إقالة ترمب عبر التعديل 25 بالدستور.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن هناك العديد من المطالب لعزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.