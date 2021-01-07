دفعت زوجها للانتحار فعاقبها القضاء البلجيكى بـ5 سنوات سجن.. اعرف القصة

كتب: أحمد علوى

حكم قاض في مقاطعة أنتويرب البلجيكية على إمرأة بالسجن 5 سنوات بعد أن ضايقت زوجها ودفعته للانتحار هرباً من مضايقتها، حيث أدينت المرأة بالتحرش والإهمال.

ووفقا لقناة بلجيك 24 البلجيكية، فقبل 4 سنوات، وضعت المرأة البالغة من العمر 69 عامًا إعلانها بحثًا عن زوج في إحدى الصحف، إستجاب رجل 67 عامًا من مقاطعة أنتويرب.

منذ ذلك الحين سارت الأمور بسرعة كبيرة، ففي غضون أسبوع، غير الرجل وصيته ليترك كل ممتلكاته لصديقته الجديدة، ليتزوجا بعد ذلك ببضعة أسابيع.

وبعد ثلاثة أشهر من الانفصال، بدأت المرأة حملة إرهاب نفسي ضد الرجل، فلم يعد يسمح له بفعل أي شئ ولم يعد بإمكانه حتى رؤية إبنته، ليقوم المغلوب على أمره بشنق نفسه في مرآب منزله.

واكتشفت المرأة ان زوجها كان لا يزال على قيد الحياة، ولكن بدلاً من الإتصال بخدمات الطوارئ أزالت خاتم زواجه. وبعد وفاته أصرت على أخذ كافة متعلقاته الشخصية.

بالإضافة إلى عقوبة السجن 5 سنوات، يتعين على المرأة أيضًا دفع غرامة قدرها 1000 يورو ومصادرة جميع حقوقها في الميراث.

يذكر أنها لم تكن المرة الأولى التي تحاول فيها المرأة السيطرة على حياة رجل مسن. ونظرًا لوجود خطر من أن تكرر المرأة هذا الأمر، أمر القاضي باعتقالها على الفور.