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ترامب يخضع لـ"تويتر" ويحذف تغريدات تسببت فى تعطيل حسابه

الخميس، 07 يناير 2021 04:27 م
ترامب يخضع لـ"تويتر" ويحذف تغريدات تسببت فى تعطيل حسابه ترامب -أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلن موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حذف التغريدات التى دفعت الموقع لتعطيل حسابه.

 

وكانت  شركة "تويتر" أعلنت أنها علقت مؤقتا حساب الرئيس دونالد ترامب لمدة 12 ساعة بسبب "انتهاكات متكررة وجسيمة" لقواعد النزاهة الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعى.

 

وذكرت أنه إذا لم يتم حذف التغريدات، التى واصل فيها الرئيس الزعم دون أساس من الصحة بحدوث تلاعب فى الانتخابات، فسيظل الحساب مغلقا، وهو ما يعني أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا الحساب.

 

وأضافت في تغريدة أيضا أن أى انتهاكات فى المستقبل للقواعد ستؤدى إلى تعليق الحساب بشكل دائم.

 
كما أعلنت شركة فيسبوك إنها سوف تمنع صفحة ترامب من وضع منشورات لمدة 24 ساعة بسبب انتهاكات لسياسة الموقع.

حساب ترامب

تويتر

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الانتخابات الامريكية

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ترامب

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