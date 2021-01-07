تحرير 442 محضر عدم ارتداء كمامة بمطروح فى حملة لتطبيق الإجراءات الوقائية

مطروح - حسن مشالى

أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بجهود الأجهزة الأمنية بمطروح برئاسة اللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح وجميع الأجهزة المعاونة على الجهود الأمنية المبذولة لتحقيق الأمن للمواطن بالشارع المطروحى والتعاون فى الحفاظ على الصحة العامة، خاصة متابعة ارتداء المواطنين للكمامات بوسائل المواصلات العامة والخاصة والمنشآت لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتمكنت شرطة المرور والمرافق خلال متابعة التأكد من التزام ارتداء الكمامات من تحرير عدد 442 محضر عدم ارتداء كمامات داخل وسائل المواصلات والمحال التجارية فى الفترة من 3 إلى 7 يناير الجارى.

كما كثفت مديرية أمن مطروح الجهود الأمنية لتحقيق الأمن فى الشارع المطروحى ولشعور المواطن بما يبذل من جهود أمنية مع تذليل العقبات من أجل تطبيق القانون، وفرض السيطرة الامنية بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين وحمايتهم ومنع اى تجاوزات.

ونظمت مديرية أمن مطروح عددا من الحملات الامنية لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط بالشارع المطروحى، أسفرت عن ضبط عدد 20 قضية تموينية ما بين غلاء أسعار وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد

كما حرر قسم مرافق مطروح عدد 13 محضر إشغال طريق وبائع متجول، ومخالفة نظافة، كما تمكنت ادارة مرور مطروح عن طريق الأكمنة المعدة على الطريق الدولى الساحلى والأكمنة المتحركة داخل المدن من ضبط 580 مخالفة مرورية متنوعة.