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بنك إنجلترا يعلن تضرر مبيعات الشركات البريطانية بسبب الجائحة تفاقم فى ديسمبر

الخميس، 07 يناير 2021 02:00 م
بنك إنجلترا يعلن تضرر مبيعات الشركات البريطانية بسبب الجائحة تفاقم فى ديسمبر مصل كورونا
كتب: أحمد علوى

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خلص مسح لبنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس إلى أن تضرر الشركات البريطانية على صعيد المبيعات والوظائف بسبب جائحة كوفيد-19 تفاقم بعض الشيء في الشهر الماضي عندما تسارعت وتيرة انتشار الفيروس بين المواطنين.

وقال البنك إن الشركات ذكرت أن الجائحة قلصت المبيعات بنسبة 16.1 بالمئة في المتوسط في الربع الرابع من العام، وهو ما يزيد عن تراجع 15.3 بالمئة جرى تسجيله في مسح نوفمبر تشرين الثاني. كما شهدت ضررا أكبر للوظائف.

جاء تدهور الأوضاع الشهر الماشي بالرغم من أنباء إيجابية فيما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 وتخفيف للقيود الصحية في العديد من مناطق إنجلترا.

 

 


بريطانيا

كورونا

الشركات البريطانية

اخبار العالم

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