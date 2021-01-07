وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة - وفقًا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الخميس، أنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 59 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7961 حالة، كما أن هناك 2023 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 128 ألفًا و789 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا 69 ألفًا و642 حالة من بينها 4262 شخصًا يحتاجون إلى تلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و379 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.