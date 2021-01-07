برنامج الأغذية العالمى: منحة سويسرية للأسر الفلسطينية بقيمة 5 ملايبن دولار

كتبت - هند المغربي

رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة قدرها 4.5 مليون فرنك سويسري (حوالي 5 ملايين دولار أمريكي) من حكومة سويسرا لتقديم مساعدة نقدية للأسر الفلسطينية الضعيفة في قطاع غزة.

ووفقا للبرنامج الاممي ستساعد هذه المساهمة ، من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) ، برنامج الأغذية العالمي على تقديم المساعدة النقدية لحوالي ألف و150 عائلة غير لاجئة تعيش في جميع أنحاء غزة حتى عام 2022، بموجب المخطط المسمى برنامج المساعدة النقدية متعدد الأغراض ، حيث تتلقى كل عائلة ائتمانًا شهريًا على بطاقة ممغنطة تتيح لهم خيار إنفاقه على السلع الأساسية التي يحتاجونها بشدة في الأسواق المحلية.

يقول هيلدجارد لينجناو ، القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين: "نحن ممتنون للدعم الذي قدمته سويسرا والذي سيساعدنا في الوصول إلى بعض أفقر العائلات الفلسطينية ، والتي تضطر إلى المساومة على وصولها إلى الغذاء وسط الصعوبات المتزايدة". "الأمن الغذائي والحد من الفقر لا ينفصلان ويتطلبان جهودنا الجماعية لإنقاذ وتغيير حياة الفئات الأكثر ضعفا."

وأضاف " تصيب الأزمة الإنسانية الممتدة متعددة الأوجه في غزة الأسر الأكثر فقرًا ، مما يجعلها أكثر اعتمادًا على الدعم الخارجي للبقاء على قيد الحياة حيث تستمر جائحة كورونا في تفاقم الوضع السيئ بالفعل.

وأوضح انه مع ندرة الموارد المتاحة ، تنفق أسرة متوسطة مكونة من خمسة أفراد يعيشون تحت خط الفقر ما يقرب من نصف مواردها الشهرية على الغذاء. وقد أثر ذلك على قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى مثل الرعاية الصحية والملابس والسكن. تلجأ العديد من العائلات إلى استراتيجيات محفوفة بالمخاطر ، مثل الاقتراض.

وقالت تقول ماري جيلبرين ، مديرة التعاون في مكتب الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في غزة والضفة الغربية " من خلال هذا المشروع التجريبي ، نريد دعم الأسر الضعيفة في غزة لتغطية احتياجاتهم الأساسية. نريد أن نمنح هذه العائلات الحرية في اختيار كيفية ترتيب أولويات إنفاقها واحتياجاتها ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة كرامتها "،

أطلق برنامج الأغذية العالمي أول مساعدة نقدية متعددة الأغراض في غزة في أكتوبر 2020 بفضل الدعم المالي من سويسرا والمملكة المتحدة وإدارة عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (ECHO) في المفوضية الأوروبية.

في عام 2021 ، يواصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدة الغذائية المنتظمة لحوالي 345،000 من السكان غير اللاجئين الضعفاء في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وذلك بشكل رئيسي من خلال قسائم الطعام والطرود الغذائية العينية. كما قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدة نقدية لما يصل إلى 95000 شخص متضرر من كوفيد-19 منذ تفشي الوباء.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمى سويسرا شريك طويل الأمد في مساعدات برنامج الأغذية العالمي في فلسطين. يرفع التمويل الأخير إجمالي مساهمة سويسرا في أنشطة برنامج الأغذية العالمي في فلسطين إلى 19.5 مليون فرنك سويسري (18 مليون دولار أمريكي) في السنوات الخمس الماضية.