بايدن: ترامب كان يعامل وزير العدل كما لو أنه المحامى الخاص به

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كان يعامل وزير العدل كما لو أنه المحامي الخاص به ضمن شركاته، موضحا أن دونالد ترامب دفع الجيش لإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الشعب.



وأضاف جو بايدن، خلال خطاب له، أنه غير صحيح القول إننا لم نتوقع أحداث أمس، لأن ترامب كان قد أطلق الاعتداء السافر على ديمقراطيتنا، موضحا أن الولاء يجب أن يكون للقانون والدستور ولشعب هذه البلاد.



وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب: أن دونالد ترامب ليس فوق القانون والعدالة تطبق على الجميع، موضحا أن العدالة سيتم تطبيقها على الجميع بعد أحداث أمس.



وقال جو بايدن: لو كان المتظاهرون أمام الكونجرس من السود لكان التعامل معهم مختلفا، موضحا أن ترامب شن هجوما ضاريا على المؤسسات الديمقراطية، وأن الهجوم على الكونجرس كان محاولة لتمزيق الشعب الأمريكي.



وكان لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم بعد أن اقتحم أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، أمس، الأربعاء، مما أجبر الكونجرس على الإخلاء، حيث قام المشرعون بفرز الأصوات الانتخابية للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر.

اندلعت الفوضى بعد وقت قصير من إلقاء ترامب خطابًا مرة أخرى زعم فيه زوراً أنه فاز بولاية ثانية وتعهد بأنه "لن يتنازل أبدًا".

أطلقت الشرطة النار على امرأة، وقتلت بعد اختراق مبنى الكابيتول ومحاولة دخول غرفة مجلس النواب، وتوفي ثلاثة آخرون نتيجة "حالات طوارئ طبية"، بحسب إدارة شرطة العاصمة واشنطن.

تم نشر قوات من فرجينيا وماريلاند والحرس الوطني في العاصمة للمساعدة في قمع العنف. بعد عدة ساعات من الاقتحام، أعلنت السلطات أنه تم تأمين مبنى الكابيتول.

مع اندلاع الفوضى، طلب ترامب، من مؤيديه العودة إلى ديارهم لكنه كرر الادعاء بأن الانتخابات قد سُرقت. وقال: "يجب أن ننعم بالسلام، يجب أن يكون لدينا القانون والنظام".

وقالت الشرطة انه تم القبض على 52 شخص، أربعة منهم على صلة بتهم أسلحة، وتم ضبط ستة أسلحة نارية. كما تم العثور على قنبلتين، أحدهما بالقرب من اللجنة الوطنية الجمهورية والأخرى بالقرب من اللجنة الوطنية الديمقراطية، إلى جانب مبرد مملوء بزجاجات المولوتوف.