بايدن: ترامب كان يعامل وزير العدل كما لو أنه المحامى الخاص به

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كان يعامل وزير العدل كما لو أنه المحامي الخاص به ضمن شركاته، موضحا أن دونالد ترامب دفع الجيش لإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الشعب.
وأضاف جو بايدن، خلال خطاب له، أنه غير صحيح القول إننا لم نتوقع أحداث أمس، لأن ترامب كان قد أطلق الاعتداء السافر على ديمقراطيتنا، موضحا أن الولاء يجب أن يكون للقانون والدستور ولشعب هذه البلاد.
وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب: أن دونالد ترامب ليس فوق القانون والعدالة تطبق على الجميع، موضحا أن العدالة سيتم تطبيقها على الجميع بعد أحداث أمس.
وقال جو بايدن: لو كان المتظاهرون أمام الكونجرس من السود لكان التعامل معهم مختلفا، موضحا أن ترامب شن هجوما ضاريا على المؤسسات الديمقراطية، وأن الهجوم على الكونجرس كان محاولة لتمزيق الشعب الأمريكي.
وكان لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم بعد أن اقتحم أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، أمس، الأربعاء، مما أجبر الكونجرس على الإخلاء، حيث قام المشرعون بفرز الأصوات الانتخابية للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر.
بايدن: ترامب كان يعامل وزير العدل كما لو أنه المحامى الخاص بهالخميس، 07 يناير 2021 09:23 م
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كان يعامل وزير العدل كما لو أنه المحامي الخاص به ضمن شركاته، موضحا أن دونالد ترامب دفع الجيش لإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الشعب.
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